Hadi Özışık'tan Meral Akşener itirazı!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Abdurrahman Uzun'un Albayrak ailesi için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının samimiyetsiz olduğuna yönelik sözlerine itiraz etti.

Abdurrahman Uzun ile birlikte Youtube kanalında gündemi değerlendiren Hadi Özışık, Albayrak ailesine yönelik çirkin saldırıyla ilgili bazı siyasilerin samimi davranmadığını söyledi. Olaya ilk tepki gösterenlerden birinin de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olduğunu belirten Özışık, Abdurrahman Uzun'un "Ben o açıklamaları samimi bulmuyorum" sözlerine itiraz etti.

Akşener'in bizzat kendisinin sosyal medyada çirkin iftiralara uğradığını ve bu süreci en iyi bilen siyasetçilerden biri olduğunu söyleyen Özışık, Akşener'in Erdoğan ailesiyle ilgili iftira niteliğinde herhangi bir söz söylemediğini ifade etti.

İşte Özışık'ın o sözleri;

"Şimdi ben o gün herkesin attığı tweetlere baktım. Biz burada Süleyman Özışık ile programdaydık. Herkesin tweetine baktım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ilk saatlerde böyle bir tweet atmamıştı. Canan Kaftancıoğlu, gecenin bir saatinde tweet atmak zorunda kaldı.

Hiç kusura bakmasın işte "Ben tweet attım, bu konuda duygusalım" demesin! Bir tweet vardı, Nedim Şener atmış. Çok yerinde bir tweet. İşte "Sen bu kadar kadın Tayyip Erdoğan'ın bilmem nesi olmak istiyorsun" diyerek bir kadına hakaret edip, aşağılık bir ifade kullanırsan o zaman Abdurrahman Uzun çıkar der ki "Dur bakalım senin sicilin bu. Sen samimi değilsin" deme hakkına sahip olursun."