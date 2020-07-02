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İstanbul'un trafik canavarları! Beton mikserleri trafikte yarış yaptı işte o anlar

ÜMRANİYE’de beton yüklü mikser sürücülerinin tehlikeli yarışı yürekleri ağza getirdi. Yaşanan tehlikeli yarış diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Ümraniye, Beykoz otoyolunda kaydedilen görüntülerde iki beton mikser sürücüsünün trafikte tehlikeli yarışı görenleri hayrete düşürdü. Kimliği öğrenilemeyen iki beton mikser sürücüsünün yaptığı tehlikeli yarış trafikte korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Beton yüklü Mikserler ile trafikte canlarını hiçe sayan sürücüler, trafikteki diğer sürücülerin de hayatını tehlikeye attı. Beton mikserlerinin tehlikeli yarışı ise başka bir araçtaki kişiler tarafından saniye saniye görüntülendi.

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