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POLİTİKA

Üçlü Astana Zirvesi sona erdi işte ortak açıklama

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Astana Formatında Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Video konferans Zirvesi sona ererken, ortak açıklamada taraflar Suriye konusunda üçlü eş güdümü artırma yönündeki kararlılıklarını yineledi.

Anadolu Ajansı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin videokonferans yöntemiyle katıldığı Astana Formatında Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi sona erdi.

1.5 saat sürdü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılan zirve, 1,5 saat sürdü. 

Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Videokonferans Zirvesi sonrası, devlet başkanları tarafından ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamaya göre Üçlü Zirve'de devlet başkanları Suriye sahasındaki mevcut durumu ele aldı, üçlü eş güdümü artırma yönündeki kararlılıklarını yineledi.

Milli güvenliğe halel getirecek ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılığı

Üçlü Zirve'de liderler, komşu ülkelerin milli güvenliğine halel getirecek ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılığını da ifade etti.

Mülteciler

Üç lider, mültecilerin ve Suriye'de yerinden edilenlerin, güvenli ve gönüllü dönüşlerinin kolaylaştırılmasının ve haklarının korunmasının altını çizdi.

Ortak ekonomik işbirliği

Zirvede liderler, ortak ekonomik iş birliğini güçlendirmek için farklı alanlardaki üçlü eş güdümü güçlendirme niyetini de teyit etti.

Bir sonraki zirvenin ev sahibi İran

Liderler bir sonraki Üçlü Zirve'yi, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin daveti üzerine en kısa sürede İran'da yapmayı kararlaştırdı.

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