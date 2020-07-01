Üçlü Astana Zirvesi sona erdi işte ortak açıklama
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Astana Formatında Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Video konferans Zirvesi sona ererken, ortak açıklamada taraflar Suriye konusunda üçlü eş güdümü artırma yönündeki kararlılıklarını yineledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin videokonferans yöntemiyle katıldığı Astana Formatında Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi sona erdi.
1.5 saat sürdü
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılan zirve, 1,5 saat sürdü.
Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Videokonferans Zirvesi sonrası, devlet başkanları tarafından ortak açıklama yayımlandı.
Açıklamaya göre Üçlü Zirve'de devlet başkanları Suriye sahasındaki mevcut durumu ele aldı, üçlü eş güdümü artırma yönündeki kararlılıklarını yineledi.
Milli güvenliğe halel getirecek ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılığı
Üçlü Zirve'de liderler, komşu ülkelerin milli güvenliğine halel getirecek ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılığını da ifade etti.
Mülteciler
Üç lider, mültecilerin ve Suriye'de yerinden edilenlerin, güvenli ve gönüllü dönüşlerinin kolaylaştırılmasının ve haklarının korunmasının altını çizdi.
Ortak ekonomik işbirliği
Zirvede liderler, ortak ekonomik iş birliğini güçlendirmek için farklı alanlardaki üçlü eş güdümü güçlendirme niyetini de teyit etti.
Bir sonraki zirvenin ev sahibi İran
Liderler bir sonraki Üçlü Zirve'yi, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin daveti üzerine en kısa sürede İran'da yapmayı kararlaştırdı.