Cübbeli Ahmet Hoca'dan hakarete uğrayan Esra Albayrak'a "oh olsun" diyenlere cevap

Cübbeli Ahmet Hoca, Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'a konuk olduğu Perde Arkası programında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ve yeni doğan bebeğine yönelik hakaret ve iftiralarla ilgili konuştu. Cübbeli Hoca, "bu iftirayı yayanları bir kenara bırakın oh olsun diyenlere bile azap vardır" dedi.