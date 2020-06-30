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İstanbul Güngören'de sokak ortasında milyonluk kapkaça esnaf müdahalesi

İSTANBUL Güngören'de bankadan para çeken bir kişiyi gözüne kestiren kapkaççılar, içinde yaklaşık 1 milyon lira olan çantayı alarak kaçmaya çalıştı. Şahsın yardım çığlığını duyan esnaflar, olaya müdahale ederek şüphelileri kovalayıp yakaladı. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Güngören Güven Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yaşanan olayda; edinilen bilgiye göre, bankadan yaklaşık 1 milyona yakın parasını çekerek aracın ilerleyen bir kişi, kapkaççıların saldırısına uğradı. Şahıs, elinde para dolu çantayla aracına binmeye çalıştığı sırada bir kapkaççı çantayı alarak kendisini bekleyen araca bindi.

Kahraman esnaflar milyonluk kapkaçı önledi

Kapkaççı, para dolu çantayla araca binerken; mağdur şahıs ise şüpheliyi kovalayarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Bu sırada mağdur şahsın yardım çığlığını duyan esnaflar, sokağa çıkarak kapkaççılara müdahale etmeye çalıştı. Kapkaççılar araçla birlikte olay yerinde uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Kırmızı ışıkta minibüsün beklemesi kapkaççıları yakalattı

Kapkaççılar araçla kaçmaya çalışırken esnaf ve mağdur şahıs, aracın peşinden koştu. Bu sırada caddedeki kırmızı ışığın yanması sonucu bir minibüs beklemeye başladı. Minibüsün arkasına gelen kapkaççılar ilerleyemeyince çareyi araçtan inerek kaçmakta buldu. Araçtan inen kapkaççıları esnaflar kısa sürede yakalayarak durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapkaççıları alarak polis merkezine götürdü.

“Ara sokakta yakaladık, çantayı teslim ettik”

Kapkaççıyı yakalayan esnaf Abdurrahman Özyiğit, o anları anlatarak, “İçeride oturuyordum. Birisi, 'Hırsız var, çantamı çaldılar' diye bağırınca birden kapıya çıktım. Bir baktım ki beyaz bir araba, arkadaşın biri de kapıya yapışmış. Çantasını kurtarmaya çalışıyordu. Araç gaza basınca çocuk yere yuvarlandı, elleri yaralandı. Diğer arkadaş, 'Hırsız var yolu durdurun' diye bağırınca bende başladım koşmaya. İlerde bir minibüs durunca adamlar araçlarından indiler. İki kişi başka bir tarafa, iki kişi de aşağı doğru koştu. Kırmızı tişörtlü de para dolu çanta vardı, bizde arkasından koştuk. Sonunda aşağıda bir spor salonu var, orada ara sokakta yakaladık, çantayı teslim ettik. '1 milyon 300 bin' dediler ama, biz çantayı kurtardık” dedi.

Öte yandan; Güngören’de bankadan çıkan şahsın kapkaça maruz kaldığı ve esnafın olaya müdahale ettiği o anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

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