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Mahmut Ustaosmanoğlu için 100 kurban kesen kişi kovulan mürid çıktı

Yoğun bakımda tedavisi süren İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun iyileşmesi için 100 büyükbaş kurban kesenlerin yanlış görüşleri sebebiyle cemaatten uzaklaştırılan Masum Bayraktar'ın başını çektiği grup olduğu ortaya çıktı.

İsmailağa Cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Siyasilerden, ünlü isimlere birçok kişinin mesaj paylaştığı Ustaosmanoğlu'nun tedavisinin iyi yönde gitmesi için 100 kurban kesildi. Kurban kesenlerin yanlış görüşleri sebebiyle cemaatten uzaklaştırılan Masum Bayraktar'ın başını çektiği grup olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'de 7 bin Afrika'da 5 bin lira

Türkiye 50 kurban, Afrika'da da 50 kurbanın kesildiği öğrenildi. Türkiye'de bir kurban bedelinin ortalama 7 bin TL olduğu ileri sürülürken, Afrika'daki bir kurban bedelinin de 5 bin TL olduğu söylendi.

Kurbanların bedellerinin ise Fatih Medreseleri üyeleri ve aileleri tarafından karşılandığı ileri sürüldü. Fatih Medreseleri Vakfı tarafından İsmailağa Cemaati mensuplarına gönderilen mesajda, "Efendi Hazretlerimizin sıhhat ve afiyeti için bir insan bedeli olan 100 büyükbaş hayvan kurban edilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu bir süredir yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor.

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