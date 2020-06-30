Libya'da kimler neyi paylaşamıyor? Serkan Oral'ın sözleri damga vurdu

CNN Türk ekranlarda Semiha Şahin'in moderatörlüğünde konuşulan 'Libya' da olan bitenler konuşulurken, program konuğu Serkan Oral, çok önemli ifadeler kullandı.

Oral, "Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa ve Mustafa Kemal Atatürk, İtalyanlar Libya'yı işgal ettiğinde, kıyafetlerini değiştirip emperyalist güçlerle savaşmak için oraya halkı örgütlemeye gittiler. " dedi.

Serkan Oral'ın "Bugün Libya'da darbeci Hafter, küreselcilerin adamıdır, Türk askeri de bu yüzden Libya'dadır tabii ki de Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleridir" sözleri programa damga vurdu.