BIST 116.565
DOLAR 6,85
EURO 7,68
ALTIN 390,27
YEREL

Zorla evlendirilmek istenen kız nikah salonuna polis baskınıyla kurtarıldı

Adana'da zorla evlendirildiğini ileri süren bir genç kız nikah töreninden polisi arayarak yardım istedi. Polis töreni basıp genç kızı kurtarırken, annesini polis merkezine götürdü.

Edinilen bilgiye göre, Ceylan Beyazkaya (22) annesi ve yakınları tarafından bir kişiyle evlendirilmek üzere Seyhan Belediyesi Nikah Müdürlüğüne getirildi. Ancak Beyazkaya evlenmek istemediği için törenden bir fırsatını bulup 155 polis imdat hattını arayarak "Beni zorla evlendirecekler, şu an Seyhan Belediyesi Nikah Salonundayız, ben evlenmek istemiyorum beni kurtarın" diyerek yardım istedi.
Bunun üzerine polis ekipleri nikah salonuna baskın düzenledi. Polis genç kızı salondan dışarı çıkartıp dinledi. Bu arada genç kız gözyaşlarına boğuldu. Genç kızın yakınları ve annesi de hem olayı görüntüleyen basın mensuplarına hem de polislere tepki gösterdi.

Genç kız uzun süre polis arkasında gözyaşı döktü. Polis koruma altına aldığı genç kızı bir süre sonra araca bindirip polis merkezine götürdü. Polis daha sonra ifadesini almak için anneyi de polis merkezine götürdü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'de değişiklik! Alpay Özalan ve Ali Şahin'e yeni görev
Arda’nın Barcelona macerası resmen sona erdi
Elektriğe 3 ay zam yapılmayacak! Bakan Dönmez müjdeyi duyurdu
Kremlin duyurdu: Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek
İstanbul Şehir Üniversitesi tamamen kapatıldı! Öğrencilerine ne olacak?
Son dakika Elektriğe 3 ay zam yok! Doğalgaza da indirim geldi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
AK Parti çoklu baro teklifini Meclis'e sundu
Erzincan’da tilki ailesi görüntülendi
Kurbanlık koyun fiyatları 2020 kaç para oldu?
ABD’de polis aracını göstericilerin üzerine sürdü
Adana'da firar eden at kamerada
Şehir Üniversitesi kapatıldı nedeni ne? Şehir Üniversitesi kimin sahibi kimdir?
Ebru Polat'tan Bomba Bomba şarkısıyla bikinili dans videosu!
Fuat Sezgin'in en önemli çalışması Müslümanların keşiflerini tespit etmesidir