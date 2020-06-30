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Ebru Polat'tan Bomba Bomba şarkısıyla bikinili dans videosu!

Bodrum’da tatil yapan Ebru Polat, İsmail YK’nın Bomba Bomba şarkısı eşliğinde teknede bikiniyle dans etti. Ebru Polat'ın dans videosu Instagram'da yüz binlerce izlenmeye ulaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve çıkışlarla gündemden düşmeyen Ebru Polat, yaz tatilini Bodrum'da geçiriyor.

Ünlü şarkıcı, karantina sürecinde olduğu gibi tatilden fotoğraf ve videolarını da sık sık Instagram'dan paylaşıyor.

Ebru Polat, son olarak ise İsmail YK'nın Bomba Bomba şarkısı eşliğinde teknede bikiniyle dans ettiği anları Instagram hesabından paylaştı. Polat paylaşımına "Sezon açılmıştır demeyi çok isterdim ama 'Zalimsin karantina, şişmanlamışım' dansı videosu gelsin öyle ise sizlere" notunu yazdı.

Ünlü şarkıcının bikinili dans videosu kısa süre içinde yüz binlerce izlenmeye ulaştı.

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