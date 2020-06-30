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Mehmet Metiner: Darbeyle korkutuyorlar

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Abdülhamid düşmanlığının günümüzdeki iz düşümünün Erdoğan düşmanlığı olduğunu söyledi.

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, toplumun belirli bir kesimi tarafından yürütülen Abdülhamid düşmanlığının altında Erdoğan düşmanlığı olduğunu söyledi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın YouTube kanalında gündeme ilişkin soruları cevaplayan Metiner, Abdülhamid'e düşmanca tavır geliştirenlerin asıl hedeflerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi.

Sahip oldukları televizyonlardan Erdoğan'a darbe tehdidi yapıldığını da ileri süren Metiner şöyle konuştu:

"Bunları söyleyenler Abdülhamid'e söylemiş olmuyorlar. Erdoğan sen de duy! Sen de böylesin... Abdülhamid'in başına gelenler senin de başına gelir demeye getiriyorlar. Yani Abdülhamid halledilmişti, askeri bir darbeyle. Artık Menderes'in akıbetiyle korkutmuyorlar. Abdülhamid'in akıbetiyle korkutuyorlar."

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