Serdar Ali Çelikler'den Nihat Özdemir iddiası

''Cumhurbaşkanı'nın adını en çok futbola sokan Nihat Özdemir'dir''

Futbolla siyasetin iç içe geçmesini ele alan Candaş Tolga Işık, ''Cumhurbaşkanı'nın adını en çok futbola sokan Nihat Özdemir'dir. En çok sokan o. Diğerleri oradan buradan sokuyorlar. Salgın açıklaması yapıyor orada bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı var. Rahmetli hasan Doğan, Erdoğan'a en yakın isimdi. Ama bunların hepsinden daha adamdı. Adildi, düzgündü, dürüst adamdı. Erdoğan'a yakındı ama suistimal etmedi. Rıdvan Abi'nin yorumuna katılıyorum ama eksik buluyorum. Önce bu lafı TFF Başkanı'na söyleyeceksiniz. Cumhurbaşkanı'na yapılan haksızlıktır.'' açıklamasında bulundu.

''Nihat Özdemir seçime gidecek''

Nihat Özdemir'in sezon sonunda seçime gideceğini iddia eden Çelikler, ''Benim duyduğum, bambaşka bir yerden böyle bir bilgi geldi. Sezon sonunda görevi bırakacak. 2. ve 3.Lig Ağustos'ta oynanmaz. İddaa için isteniyor. İsteyen Yıldırım Demirören'dir. beIN Sports, yüzde 30 indirim istiyor. Ya ayıptır. Topçuyu düşünün biraz. Ne zaman, tatil yapacaklar, ne zaman dinelecekler. Giderayak kıyak yapmayın bunlara. Temmuz sıcağında oynanmaz katliamdır bu. Tescil et gitsin. İddaa yüzünden oynamak istiyorlar. Türkcell ve Vodafone bir olur bu parayı verir. 15 Ağustos'ta lig başlamaz. Bizim aklımızla alay mı ediyorsunuz.'' ifadelerini kullandı.