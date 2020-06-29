Sivas'ta ayılar kovanlara dadandı sonra bakın ne oldu

Sivas’ın Hafik ilçesi Öreğil köyünde aç kalan ayılar, bal sezonunu fırsat bilerek kovanlara dadandı. Ali Bağlama’ya ait kovanlara dadanan ayılar ile kovanların bekçiliğini yapan bir köpek arasındaki mücadele güvenlik kameralarına yansıdı. İki ayının kovanlara yaklaştığını gören bekçi köpeği, ayıları uzaklaştırmak için uzun süre mücadele verdi. Mücadelenin kazanını köpek oldu. İki kovana zarar veren ayılar bölgeyi terk etti.