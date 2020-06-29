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POLİTİKA

Türkiye için tarihi gün! Elektrikli milli tren raya iniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Yerli ve Milli elektrikli trenin raylara indiğini duyurdu. Bakan Varank, "Trenimiz mayıs sonunda raylara indi, hamdolsun bugün itibarıyla da fabrika testlerine başlanıyor" ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise "Bu yıl sonunda raylara indirilecek ve Allah'ın izniyle kısa sürede yolcu taşımacılığına başlayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜVASAŞ tesislerinde, yerli ve milli kaynaklar ile tasarım ve üretimi tamamlanan ilk yerli elektrikli trenin fabrika testlerini başlattı. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Trenimiz mayıs sonunda raylara indi, hamdolsun bugün itibarıyla da fabrika testlerine başlanıyor" dedi. Varank, "Testlerin durumuna göre milli tren setleri yıl içinde milletimizin hizmetine girecek. Bundan sonraki hedef, 200 kilometrenin üstüne çıkan Yüksek Hızlı Tren setlerini üretmek. Milli elektrikli tren projesinde kazanılan yetkinlikler, inşallah yüksek hızlı trenin geliştirilmesinde işleri çok kolaylaştıracak" açıklamasında bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise "Bu yıl sonunda raylara indirilecek ve Allah'ın izniyle kısa sürede yolcu taşımacılığına başlayacağız" ifadelerini kullandı.

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