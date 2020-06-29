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Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi

Oyuncu Ezgi Mola, Bartu Küçükçağlayan'ın Instagram'daki canlı yayının final bölümü için Muazzez Abacı taklidi yaptı. Saçından mikrofon tutuşuna kadar Abacı'ya benzeyen Mola, meslektaşlarından da tam not aldı.

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan ve yönetmen Melikşah Altuntaş'ın hazırladığı ve Instagram'da canlı olarak yayınlanan Mücbir Sebepler programı final yapıyor. Başarılı oyuncu Ezgi Mola ise program için Muazzez Abacı kılığına büründü.

GÜLMEKTEN KIRDI GEÇİRDİ

Rol aldığı her projedeki başarısının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla gündemden düşmeyen Ezgi Mola, yine adından söz ettirdi. Muazzez Abacı kılığına giren Mola, taklidiyle kırıp geçirdi. Bu anları Instagram hesabından paylaşan oyuncuya meslektaşlarından da tebrik yorumları yağdı. Cem Davran kısa sürede 176 binden fazla beğeni alan Mola için "Allah seni bildiği gibi yapsın, evde kahkaha attık. Deli şey" yorumunu yaptı.

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