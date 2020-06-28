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MEDYA

TRT Haber ekibi İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı

TRT Haber muhabiri Büşra Çelik ve kameraman Hayrettin Kavi, İstanbul Kayışdağı'ndaki yangın söndürme çalışmalarını ekrana taşıyordu. O sırada yangın söndürme helikopteri tam üstlerine geldi ve tonlarca suyu boşalttı.

İSTANBUL Kayışdağı'ndaki yangın söndürme çalışması yapan itfaiye helikopterinin bıraktığı su, TRT Haber ekibini canlı yayında yakaladı.

TRT Haber Muhabiri Büşra Çelik ile haber kameramanı Hayrettin Kavi yangının çıktığı ormanlık alandan gelişmeleri canlı yayınla ekrana taşıyordu. Büşra Çelik çalışmaları heyecanla anlatıyordu. Ta ki yangın söndürme helikopteri üstlerinden su boşaltana kadar.

Helikopterin bıraktığı tonlarca su ormanlık alana dağılırken göz gözü görmüyordu. O anlar, TRT Haber yayınına yansıdı. Sırılsıklam olan TRT Haber ekibi, her şeye rağmen yayını tamamladı.

Akıllarda canlı yayında ekrana taşınan o hareketli anlar kaldı.

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