Mustafa Varank'tan Muharrem İnce paylaşımı

CHP'li Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından, "Ak Parti’den önce yol yoktu, buzdolabı yoktu, mağarada yaşar, ağaç kovuğunda saklardık yiyeceklerimizi. Taş devrindeydik, kadının adı yoktu. Sonra Ak Parti geldi, kadın erkek eşitliğine inanmasalar da kadının adı var oldu üstüne bir de yol yaptılar. Teşekkürler Ak Parti!" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da İnce'nin bu sözlerine bir video ile yanıt verdi.

Videoda Muharrem İnce'nin, bir zamanlar başörtüsü hakkında söylediği sözler dikkat çekiyor.

İnce, geçmişte, "Kadının başı değil erkeklerin gözleri kapatılsın. Başörtüsü özgürlük değildir. Kamuda türbana karşıyım" ifadeleriyle başörtüsünün yasaklanmasını istemişti.