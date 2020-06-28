YKS ilgisini sömürmek isteyen youtuber gençe öfke seli! Beddua etmiş

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (TYT), saat 10.15 itibarıyla başladı. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Beyazıt Kampüsü'ne sınav başladıktan dakikalar sonra gelen bir genç, koşarken okul kapsında yere düştü. Görevliler tarafından yerden kaldırılarak içeri götürülen Görkem Varlık isimli genç, yapılan kontrolde sınava giriş belgesi yerine boş bir A-4 kağıdı olduğu görüldü. Sınava giriş belgesi olmayan genç okul kapısında geri çevrildi.

“Bana bomboş kağıt vermiş”

Sınava alınmayan genç basın mensuplarına yaptığı açıklamada akraba kurbanı olduğunu söyledi. Kendisinin çalıştığını bu nedenle sınava giriş belgesini çıkarması için kuzenine söylediğini anlatan Görkem Varlık, “Küçük kuzenime sınava giriş belgemi çıkar demiştim. Bana bomboş kağıt vermiş. Katlayıp cebime koymuştum. Kontrol etmemiştim. İçeri girerken kağıdı açtık. Boş olduğunu gördüm. Bu saatten sonra okumam. Bu saatten sonra okul hayatı bitti benim için” dedi.

Ders çalışan öğrencilere beddua etmiş

Görkem Varlık’ın youtuber olduğu ve duygu sömürü yaptığı ortaya çıktı. Varlık'ın daha önce çektiği görüntülerde ise ders çalışan öğrencilere, "Allah sizi kahretsin" diyerek beddua ettiği görüldü. Açıklamaların ardından Varlık’a sosyal medya hesaplarından tepki gösterildi. Varlık’ın daha önce de birçok sınavda farklı roller yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan, gencin daha önce çektiği görüntülerde de sınava hazırlanan öğrencileri derslerden soğuttuğu ve “üniversiteye gitmeyin” dediği görüldü.

Ders çalışacağınıza... Allah sizi kahretsin...

Varlık’ın sosyal medya hesabına yüklediği bir videosunda, “Bak elinde kağıt kelam hala ders çalışıyorsunuz lan. Bırakın lan o kalemi kağıdı. Üniversitede harcayacağız paraya gidin araba alın, satın. Yıllardır okul okuyorsunuz, Allah sizi kahretsin. Gidin sisteme karşı gelin. Okumayın” diyerek öğrencilere beddua ettiği görüldü.