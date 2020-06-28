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Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesine bağlı baraj yolu üzerinde yaşandı. Salih B.’nin kullandığı LC 474 plakalı otomobil ile Metin D.’nin kullandığı 10 ZP 444 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 1 kadın ile 2 çocuk yaralandı.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Ambulans gelene kadar yaralılara vatandaşlar müdahale etti. Yaralılardan biri yoldan geçen bir araçla hastaneye kaldırılırken diğer yaralılar ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan her iki sürücünün de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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