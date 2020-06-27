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POLİTİKA

Bakan Süleyman Soylu sosyal medyadan YKS için teşekkür etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testine (TYT) geç kalan adayların, polisler tarafından götürüldüğünü duyurdu.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Polisi güvendir, sığınılacak limandır. YKS'ye geç kalan kardeşlerimizi sınava girecekleri okula yetiştiren polislerimize teşekkürler" ifadesini kullandı. Bakan Soylu, geç kalan adayların kimisinin Yunus ekipleri, kimisinin görevli diğer polisler tarafından araçlarla götürülürken çekilen görüntülerini de paylaştı.

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