Abdurrahman Uzun'un Eren Bülbül şiiri yürekleri parçaladı!

Bu hafta Eren Bülbül'ün şehit edilmesinin senei devriyesi. Bu acı tüm Türkiye'nin acısı diğer şehitlerimizin acısı gibi. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiyeyi hüzne boğan Eren Bülbül, o paylaşımı yaptığı yıl dönümünde sosyal medyanın gündemi oldu.

Teröre göz açtırmayan İçişler Bakanı Süleyman Soylu da Eren Bülbül'ü andı. Perde Arkası programında Hdi Özışık fatiha okudu Abdurrahman Uzun ise yazdığı şiiri okuyarak herkesin tüylerini ürpertti. Hep bir ağızdan iyiki varsın Eren denildi.

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