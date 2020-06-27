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YEREL

Bir anda cehenneme döndü! İşte İstanbul'daki dehşetin görüntüsü

İSTANBUL Bahçelievler’da doğalgaz sıkışması nedeni ile yaşanan patlama anın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntüde, alev topu gibi patladığı görülüyor.

Bahçelievler Mimar Sinan Caddesi üzerinden bulunan bir binanın giriş katında bulunan tekstil atölyesinde sabah saatlerinde doğal gaz sıkışmasına bağlı olarak patlama meydana gelmişti. Patlamada 10 kişi yaralanırken yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan patlama anının yeni görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde doğalgazın alev topu gibi patladığı görülüyor.

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