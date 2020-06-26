BIST 114.668
DOLAR 6,86
EURO 7,69
ALTIN 390,01
YEREL

Yaşlı kadın yeni dökülen beton yolu kullanılamaz hale getirdi

Yaşlı kadın yeni dökülen beton yolu kullanılamaz hale getirdi

Giresun’un Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi Abdigil Semtinde Eynesil Belediyesi tarafından yapılan yola çevredeki bir kadın tarafından kullanılamaz hale getirildi. Belediye işçilerinin uyarılarına rağmen elinde kazma olan kadın henüz beton dökülmüş yolu tarla kazar gibi kazmaya devam etti.Yolun önemli bir kısmana zarar veren kadın daha sonra oradan uzaklaşıp gitti.

"Yapma Ana" demelerine aldırış etmedi

O anlar ise belediye işçileri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Görüntüde belediye işçilerinin, "Yapma, etme anacığım yazıktır, günahtır, polisi arayacağız" denilmesine rağmen kadın betonu kazmayı sürdürdü.
Olayla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ise, “Teyzemin ana yol haricinde kendine ait bir evi var. Oranın harman dediğimiz yeşil alanı ve oraya giden ana yol dururken bizden önceki belediye yönetimi tarafından betonlanmış. Ama o arada iki buçuk metreye yakın daha tespitini yapamadığımız bir alan var buranın da betonlanmasını bizden talep ettiler. Bizde dedik ki öncelikle bu bölgede ana yolumuzu betonlayalım. Ondan sonra arda kalan beton miktarına göre oraları yaparız, sizin de işinizi görürüz. Ama şu anda ana yol dururken orayı yapamayız diye kendisine ve eşine telefonla bildirdim. O arada arkadaşlarımız çalışma yaparken teyzemiz demiş ki ‘Eğer benim yolumu önce yapmazsanız bu yolu size yaptırmam’ demiş. Arkadaşlar bunu bana iletince teyzemizin şaka vari bir tehdit yaptığını sanmıştık. Gerçek manada sözünün arkasında durarak arkadaşlarımız müdahale etmemiş. Onlara özellikle teşekkür ediyorum. Teyzemiz adına üzüldük. Bu boyuta varacağını bilseydik yine de teyzemizi kırmak istemezdik. Biz zaten yapacağımızı söylemiştik. Çünkü orada yolu kesmiştik, belirli bir seviyeye indirmiştik yolu. Yine de teyzemizin gönlünü alacağız” ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyarbakır’da kötü koku gelen bir daireden erkek cesedi çıktı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (26 Haziran 2020)
Türkiye'den Irak'a terörle mücadelede iş birliği mesajı
Beşiktaş Konyaspor Süper Lig maçı özet ve golleri
Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan acı haber
Sel bölgesinde büyük seferberlik
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstiklal Caddesi'nde panik anları
Bursa'da selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
AYT ve YDT ne zaman saat kaçta başlıyor YKS oturum saatleri
MHP'li Enginyurt'tan Arınç'a: Cumhurbaşkanının sırtındaki kambur sensin
Meksika’da Kamu Güvenliği Bakanlığı Sekreteri Harfuch’a silahlı saldırı
YKS oturum saatleri yarın 1. oturum TYT saat kaçta?
Karabük’te 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Erdoğan'dan son dakika YKS açıklaması! Spekülasyonlara tepki gösterdi