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POLİTİKA

Erdoğan YKS öncesi gençlerle bir araya geldi! Beraber türkü söylediler

YKS ile ilgili son dakika açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınav tarihleri konusunda hassas bir çalışma yürüttük." deyip "Yeni tarih, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS tartışmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Erdoğan, YKS tarihine ilişkin "Bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi tamamıyla spekülasyondur." diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satış başları şöyle:

YKS neden ertelenmedi? 

Sevgili gençler öncelikle bilindiği gibi şu adımı atmamız lazım. Bu tür sınavların tarihleri aylar öncesinden ilan edilir. YKS tarihi de çok önceden açıklanmıştı. Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi. Belirsizlikler sebebiyle sınav tarihleri nedeniyle bu tarz tedbirli davranılmaz kaçınılmaz durumdu. 

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