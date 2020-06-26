Erdoğan YKS öncesi gençlerle bir araya geldi! Beraber türkü söylediler

Sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS tartışmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Erdoğan, YKS tarihine ilişkin "Bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi tamamıyla spekülasyondur." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satış başları şöyle:

YKS neden ertelenmedi?

Sevgili gençler öncelikle bilindiği gibi şu adımı atmamız lazım. Bu tür sınavların tarihleri aylar öncesinden ilan edilir. YKS tarihi de çok önceden açıklanmıştı. Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi. Belirsizlikler sebebiyle sınav tarihleri nedeniyle bu tarz tedbirli davranılmaz kaçınılmaz durumdu.