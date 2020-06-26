BIST 115.166
DOLAR 6,86
EURO 7,70
ALTIN 388,53
YEREL

Denizli'de cezaevi hükümlüsü hastaları refakatçi yalanıyla dolandırdı

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan hükümlü, gündüz hastanede refakatçisi olmayan yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaşıp geceleri ise evlerini soydu.

Gerçekleştirdiği hırsızlık olaylarının ardından sosyal medyada türkü söylediği videoları paylaşan hükümlü, JASAT ekiplerinin 110 saatlik kamera incelemesi sonucu yeni kurbanının başında refakatçilik yaparken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale ilçesinde son 1 ay içerisinde meydana gelen 5 ayrı evden hırsızlık olayını araştırırken ilginç bir detaya ulaştı. Suç olaylarının meydana geldiği bölgede bulunan 45 eve ait güvenlik kameralarının 110 saattik kayıtlarını titiz bir şekilde inceleyen JASAT ekibi, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin Salih Ramazan S. (30) olduğunu tespit etti.

Refakatçilik yapıp yalnız yaşlıların güvenini kazandı

Cezaevinden izinli olarak çıkan Salih Ramazan S’nin, gündüzleri hastane odalarını tek tek dolaşarak yanında refakatçisi olamayan yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaştığı, gün boyu yanlarında kalıp refakat ettiği yaşlıların güvenlerini kazanarak adres bilgilerini elde ettiği ve gece ise öğrendiği adreslere giderek boş olan evlerde rahat bir şekilde hırsızlık yaptığı belirlendi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyarbakır'da 42 gözaltı! Aralarında HDP'li Belediye Başkanları da var
Meclis'te bir milletvekilinde koronavirüs çıktı! 19 personel de pozitif
İstanbul'da fuhuş operasyonu! 'Masöz' olarak alıp zorla fuhuş yaptırdılar
Bingöl depremini önceden bilen Prof. Naci Görür'den televizyonlar için bomba karar
Denizli'de hırsızlığa seviye atlattı gündüz izlerini sürüyor gece avlıyordu
Darbe girişimi davasında 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sosyal medya bu videoya gülüyor! Deprem var kaç virüs var geri dön
Manisa'da deprem oldu! İzmir Aydın Balıkesir'de hissedildi
Kurbanbayramı tarihi 2020 Diyanet kaç gün kaldı?
Cüneyt Özdemir ne yaptı da yine linç ediliyor?
'Cumhuriyet gazetesine bomba atalım' diyen Fatin Dağıstanlı'ya 5 yıl hapis istendi
Cuma vakti okunacak dualar hangisi cuma duaları okunuşu
Merdan Yanardağ Emre Kongar'a ayar vermeye kalktı canlı yayın karıştı
Kıyamet gününde Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi 3 büyük günah nedir?