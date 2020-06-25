Yılın manşetini TBB Başkanı Metin Feyzioğlu attı!

Ankara Barosu'nun o talihsiz açıklamasını Metin Feyzioğlu'na hatırlattı. TBB Başkanı o sözleriyle hem şaşırttı, hem de günün manşetini attı. Ya da yılın manşeti desek daha doğru olur.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın camide görevini yaptığına vurgu yapan yapılan açıklamanın laikliğe aykırı olduğunu söyledi. Bu sözün üzerine söz söylenir mi sizce de.

Biz de bu söz üzerine uzatmadık ve sohbetimizi bu konuyla noktaladık.

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