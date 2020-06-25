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Bursa'daki selde ailesini kaybetti! Yardım isteme anları yürek dağladı

BURSA'nın Kestel ilçesinde, sel felaketinde ailesini kaybeden amcanın yardım isterken çekildiği görüntüsü ortaya çıktı.

Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde sele kapılarak, dere yatağına sürüklenen Nazime Bilen (74) ile oğlu Ahmet (34), gelini Türkan (34) ve torunu Medine Bilen'in (10) cansız bedenleri bulundu. Ahmet Bilen’in yeğeni Derya Bilen ise kayboldu. Sel felaketinin ardından yoldan geçen Kenan Kılıçaslan, Ahmet Bilen’in kardeşi İlhan Bilen ile karşılaştı. O sırada sel felaketini cep telefonu ile kaydeden Kılıçaslan’ın otomobilini durduran ve ağladığı görülen İlhan Bilen'in, Kılıçaslan’a seslenerek, “Jandarmayı ara. Su; Ahmet ağabeyimi, annemi, yengemi hepsini götürdü” dediği görülüyor.

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