Diyarbakır'da bir garip hırsızlık ağaçları çalındı

Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kafe işletmecisi yaklaşık 2 yıl önce iş yerinin girişini güzel bir görünüme kavuşturmak için çam fidanları aldı. Aldığı çam ağaçlarına 2 yıldır evladı gibi bakan işletme sahibi, önceki gün dükkanını açmaya geldiğinde neye uğradığını şaşırdı. İş yerinin güvenlik kamerasını izleyen işletmeci, 2 kişinin sabah saatlerinde gelip keşif yaptığını, gece saatlerinde de ağaçları sökmeye başladığını gördü. 2 dakikada kökünden çıkarılan ağaçların daha sonra motosikletle götürüldüğünü gören işletme sahibi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.