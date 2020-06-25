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Diyarbakır'da bir garip hırsızlık ağaçları çalındı

Diyarbakır’da hırsızlar, bir işletmenin önünde bulunan çam ağaçlarını çaldı. Sabah dükkanını açmaya gelen iş yeri sahibi neye uğradığını şaşırırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kafe işletmecisi yaklaşık 2 yıl önce iş yerinin girişini güzel bir görünüme kavuşturmak için çam fidanları aldı. Aldığı çam ağaçlarına 2 yıldır evladı gibi bakan işletme sahibi, önceki gün dükkanını açmaya geldiğinde neye uğradığını şaşırdı. İş yerinin güvenlik kamerasını izleyen işletmeci, 2 kişinin sabah saatlerinde gelip keşif yaptığını, gece saatlerinde de ağaçları sökmeye başladığını gördü. 2 dakikada kökünden çıkarılan ağaçların daha sonra motosikletle götürüldüğünü gören işletme sahibi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

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