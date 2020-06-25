Dünya Libya'dan gelen bu görüntüleri konuşuyor! Türk askeri buldu

Libya'da düğümün çözüleceği Sirte'de gergin bekleyiş sürerken, hem sahada hem de diplomasi alanında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Haftalardır Trablus çevresinde Hafter milislerinin tuzakladığı mayınları ve patlayıcıları imha eden Türk askerleri ise, dünyanın gündeminde.

Türk özel kuvvet askerleri, son olarak Trablus'un güneyindeki Selahaddin bölgesinde tuzaklanan mayınları temizledi.

Türk uzmanlar, 'Tökez teli' diye de isimlendirilen ince bir telle yönlendirilmiş mayının sivillerin geçtiği güzergah üzerinde bir ağaç dibine tuzaklandığını belirtiyor.

Söz konusu patlayıcılar Türk askerleri tarafından güvenli şekilde imha edilirken, Libya ordusunun yayınladığı video sosyal medyada büyük ses getirdi.