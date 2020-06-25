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POLİTİKA

Özlem Zengin: AK Parti gelene kadar 'kadın' kelimesinin adı yoktu Türkiye’de

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis’te yaptığı konuşmada "Bu ülkede AK Parti gelene kadar 'kadın' kelimesinin adı yoktu Türkiye’de" dedi

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis’ye yaptığı konuşmada kadın cinayetlerini gündeme getiren vekile yanıt verdi.

"Siz kadınları bizden daha çok mu tutuyorsunuz? HDP kadınları bizden daha fazla savunacak en son partidir" diyen Zengin sözlerini şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu Türkiye’de. Partimizin daha evvel yaptığı kadın kongresinde şunu söylemiştim. Eğer Türkçe’de kelimelerin dişisi, erili olsaydı bir kadın kelimesi olurdu. AK Parti’yi inşa eden kadınlardır. O yüzden ben, kadın, erkek arkadaşlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız biz yaptığımız çalışmalarda kadınların hayatını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz.

Sosyal güvenlikten, sağlık hizmetine aile politikalarımızda önce kadın vardır. Türkiye’de cinayetler gibi problemler var mıdır? Vardır… Bunu da çözmek için uğraşıyoruz Önümüzdeki günlerde bu konuda kanunların daha işler haline gelmesi için gayet sarf ediyoruz. Şu Meclis’te ortaklaşacağız bir konu varsa kadın meselesidir. Siz kadınları bizden daha çok mu tutuyorsunuz? HDP kadınları bizden daha fazla savunacak en son partidir.”

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