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MEDYA

Müge Anlı’da Hatice Özkaçak cinayetin arkasında yasak aşk çıktı

ATV Ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 2019 yılında Kars'ta başından vurularak öldürün Hatice Özkaçak'ın yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı. Ortaya atılan iddialar ise dehşete düşürdü.

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 2019 yılında Kars'ta işlenen Hatice Özkaçak cinayetinde yeni gelişme yaşandı. 61 yaşındaki Hatice Özkaçak'ın kızı Ayşegül Özkaçak, annesinin ani tansiyon yükselmesi sonucu düştüğünü ve başını vurarak hayatını kaybettiğini bildiğini ancak annesinin cinayete kurban gittiğini sonradan öğrendiğini söyleyerek Müge Anlı'ya başvurdu. Ayşegül Özkaçak'ın anlattıkları sonrası aileden iki kişi üzerine yoğunlaştırılan araştırmalar sonuç verdi. 11 yıl önce işlenen cinayet ile ilgili olay itiraf geldi ve bir kişi gözaltına alındı. İşte Hatice Özkaçak olayının perde arkası.

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