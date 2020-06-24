İstanbul Çatalca'da sürücü aracıyla hortumun içinden geçince...
İSTANBUL'da bir sürücü, aracı ile hortumun içerisinden geçti. O anlar, sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan; şiddetli fırtına nedeniyle Hadımköy'de seyir halindeki TIR devrildi.
İSTANBUL Çatalca'da şiddetli yağış sonrası etkili olan hortum, bir sürücünün cep telefonu ile yakından görüntülendi.
Görüntülerde hortumu gören sürücü, "Eyvah eyvah" diyerek yoluna devam etmeye çalışıyor. Bu sırada seyir halindeki bir başka araç yolun kenarına park ederek beklemeyi seçiyor. Yoluna devam eden sürücü, hortumun içerisinden geçmeye çalışıyor. Cep telefonu kaydı bu sırada sona eriyor.
Fırtına TIR'ı devirdi
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi.
TIR'ın devrilme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.