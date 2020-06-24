Baro Başkanı Metin Feyzioğlu neden istenmiyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başbakanlığı döneminde tartışan Metin Feyzioğlu, 15 Temmuz sonrasında tavrını AK Parti iktidarından yana koyunca, istenmeyen adam ilan edildi. Feyzioğlu, Baro Başkanları yürüyüşünde yine hedefteki isim oldu. Meclis'te görüşmeler yapan Feyzioğlu aslında Baro Başkanları gibi çoklu baro sistemine karşı çıkıyor.

Yürüyüşe izin verilmesi için Ankara'da başta Erdoğan olmak üzere, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Şeref Malkoç'la görüşmeler yapan Feyzioğlu iktidarla yaşanan "Savunma yürüyüşü" krizinin çözülmesinde etkili oldu.

Cüneyt Özdemir'den sonra Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın Perde Arkası programına katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu çok samimi açıklamalar yaptı. Perde Arkası programında gündem olan Tunç Soyer de konuşuldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir yılının da değerlendirildiği programda sel felaketi üzerinde duruldu. İyi Parti lideri Meral Akşener'in grup toplasındaki konuşması gündemin bir başka konusuydu. Ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son açıklaması. Selahattin Demirtaş'a tepkisini konuşan Özışık kardeşler Mümtazer Türköne'nin FETÖ'den tutukluluğu üzerinde de konuştu. Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov'un FETÖ'den haksız yere tutukluluğu da bir kez daha masaya yatırıldı. Tüm detayları bu videoda izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

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