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POLİTİKA

Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'nun açığını böyle ortaya çıkardık!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu Süleyman Özışık ile birlikte Perde Arkası'nda ağırladık. Aklımıza gelen her soruyu sorduk, Feyzioğlu'da açık yüreklilike her soruya cevap verdi.

 Sorular...

Siz Tayyipçi mi oldunuz? Tayyip
Erdoğan'la kavgalıydınız, sonra tavır değiştirdiniz Külliye'ye gitmeye başladınız neden?
Susturuldunuz mu?
Bir açığınız mı var? Ve daha bir çok soru...

Metin Feyzioğlu 15 Temmuz darbe girişini, FETÖ'nün Türkiye'ye ihanetini anlattı ve neden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye başladığını açık ve net anlattı.

Bakın, Baro Başkanları'yla ters düşen Feyzioğlu'nun açığı neymiş! İyi seyirler...

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