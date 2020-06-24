Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'nun açığını böyle ortaya çıkardık!

Sorular...

Siz Tayyipçi mi oldunuz? Tayyip

Erdoğan'la kavgalıydınız, sonra tavır değiştirdiniz Külliye'ye gitmeye başladınız neden?

Susturuldunuz mu?

Bir açığınız mı var? Ve daha bir çok soru...

Metin Feyzioğlu 15 Temmuz darbe girişini, FETÖ'nün Türkiye'ye ihanetini anlattı ve neden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye başladığını açık ve net anlattı.

Bakın, Baro Başkanları'yla ters düşen Feyzioğlu'nun açığı neymiş! İyi seyirler...

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