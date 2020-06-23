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MEDYA

Müge Anlı'da esrarengiz Sinop yangınında yasak aşk bombası

ATV'de haftaiçi her gün canlı yayınlanan Müge Anlı'nın programında Ordu çıkan yangında esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 3 kişiye hala ulaşılmazken bu gün canlı yayında yasak aşk gündeme bomba gibi düştü.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 22 Nisan 2019’da Sinop’ta bir evde çıkan yangın 3 kişi hayatını kaybetti. Ancak yangından sonra ölen 3 kişinin ne cesetlerine nede kemik parçalarına ulaşılamadı. Esrarengiz yangın sonrası ise bir çok iddia ortaya atıldı. Bu gün canlı yayında ölen 3 kişinin yasak aşk kurbanı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. En büyük şüpheli ise Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya ve annesi Şaziye hanım. Peki Sinop'ta yangında ortadan kaybolan 3 kişiye ne oldu? Yanan 3 kişi yasak aşk kurbanı mı? İşte esrarengiz yangınlar ilgili şoke eden iddialar...

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