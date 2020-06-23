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İstanbul'da hortum meydana geldi! O anlar saniye saniye görüntülendi

İSTANBUL''da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış esnasında Çatalca ilçesinde bir hortum meydana geldi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul’da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı.

Sağanak yağmur öncesinde Büyükçekmece İlçesi’nde hortum meydana geldi. Meydana gelen hortum bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye kaydedildi.

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