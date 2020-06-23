Serdar Ali Çelikler'den şok iddia, Ali Koç'u istemiyorlar!

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi' programında Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık, futbol gündemini değerlendirdi.

''Sistem Ali Koç ve Fatih Terim'i istemiyor''

Futbol sisteminin Ali Koç'u ve Fatih Terim'i istemediğinin altını çizen Serdar Ali Çelikler, şu ifadeleri kullandı; ''Fenerbahçe'nin gelecek yıl için iyi bir kadro kurması şart. Sistem seneye yine senle uğraşacak ama senin de iyi bir takım kuracaksın. Saçma sapan hatalar yapmaması lazım. Mert Hakan Yandaş'ı Novak'ı, Caner Erkin'i, Gökhan Gönül'ü ve Sinan Gümüş'ü aldı diyorlar.

''Hocanın Erol Bulut olacağını düşünüyorum''

Bir santrafor daha alacak diyorlar. Vedat için gelen maksimum teklif 14 milyon euro. O da teklif değil. Yoklama var. Emre, kaleci lazım demiş. Yüzde yüz katılıyorum. Hocanın Erol Bulut olacağını düşünüyorum. Pellegrini de olabilir ama yüksek bütçe isteyeceği için zor.''

Max Kruse, Emre yüzünden mi ayrıldı?

Max Kruse'nin ayrılık süreciyle ilgili konuşan Candaş Tolga Işık, Emre Belözoğlu'yla yaptığı telefon görüşmesini aktardı; ''Emre, beni geçen hafta aradı. Emre dedi ki 'Max'la ilgili ailevi konularında yardımcı oldum. Ben bu takımın kaptanıyım. Sadece ona değil bütün oyunculara yardım ediyorum. Hepsine aynı mesafedeyim. Kruse ile sürtüşmem olmadı. Maddi konular ve ailevi durumundan dolayı gitmek istedi. Benden kaynaklı bir gidiş yok, sürtüşme de yok.''