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MEDYA

Veyis Ateş'ten 2. osuruk olayı ile ilgili açıklama

Veyis Ateş, Halk TV'de yayınlanan Ayrıntılar programında canlı yayında 2. defa çıkan 2. osuruk vakasıyla ile ilgili açıklama yaptı.

Halk TV’de Enver Aysever’in programına konuk olan Veyis Ateş, geçtiğimiz günlerde Habertürk’te programında Kemalettin Aydın ve Necmettin Ünal'ı konuk ettiği yayında 2. defa osuruk sesi duyulmuştu.

​'Ses' açıklaması

Ateş, sosyal medyada gündem olan, canlı yayında çıkan 'ses' hakkında ''Yayında bir ses var. Hepimiz yetişkin insanlarız. Sahiden bir şeyin sesiydi ama ne neyin sesi olduğunu bulamadık. Yayın bittikten sonra bir gaz meselesinin döndüğünü duydum. Güldük eğlendik ama kıvamı kaçtı'' şeklinde konuştu.

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