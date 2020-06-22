BIST 115.190
DOLAR 6,85
EURO 7,71
ALTIN 386,35
GÜNCEL

60 saniyede bugün (22 Haziran 2020)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Anadolu Ajansı

22 Haziran 2020 Pazartesi; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Alanyaspor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
İstanbul Valiliğinden sağanak uyarısı
Bilim Kurulu üyesinden çok önemli maske uyarısı
Türkiye'den Avusturya Başbakanı Kurz'un sığınmacılar hakkındaki açıklamalarına tepki
Trump: Kürtleri hiç sevmiyorum. Türklerden de korkup kaçtılar
Miçotakis: Rusya gibi Türkiye'ye de yaptırım tartışılsın
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Engin Altan Düzyatan ilk kez çok net konuştu: Kuruluş Osman'a dahil olacak mı?
Siirt’te yılanların dansı kameraya yansıdı
Süleyman Soylu AK Parti'den ayrılıyor mu?
Test uçuşu yapan Hürkuş, Beypazarı bölgesinde düştü
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Ali Koç ve Fatih Terim'le ilgili bomba iddia!
Hindistan’da tırın ağırlığını kaldıramayan köprü çöktü
Hangi illerde maske takmak zorunlu cezası kaç para oldu?