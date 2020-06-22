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POLİTİKA

Bekir Pakdemirli: “5 ilçe 43 köyde 25 bin dekar arazi selden etkilendi”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'daki sel felaketine ilişkin ''Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın destek getirdik.'' açıklamasını yaptı. Bakan Soylu ise ''Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Pakdemirli Bursa'da Dudaklı köyünde selin yaşandığı bölgede açıklamalarda bulundu.


Pakdemir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın destek getirdik.

Meteoroloji uyarısı
Özellikle meteorolojik uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor. Meteoroloji olarak zamanında ve yerli yerinde uyarılarımızın hepsini aslında yapmıştık. İkincisi, dere yataklarına asla ve asla bir yerleşim düşünmememiz gerekiyor.''

Soylu: Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Bakan Soylu’nun açıklamaları şu şekilde; ''Dün akşam saat 19,00 itibariyle şiddetlenen yağışta, burada bir vatandaşımız Kader kızımız hayatını kaybetti. Biraz sonra da cenazesini kılacağız. Diğer tarafta da aynı aileden 4'ü baba-kız ve torun olmak üzere; 4'ü dereye kapıldı ve aynı zamanda da 4'ü bulundu. Ancak bir tanesindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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