Şanlıurfa'da sırtlanlar fotokapana yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan Çizgili Anadolu Sırtlanlarını doğal yaşam alanlarında görüntüledi. Fotokapan kuran ekipler, Çizgili Anadolu Sırtlanlarını görüntüledi. Kayalık alanda gezen ve birbirleriyle oynayan 3 sırtlanın, meraklı bir şekilde fotokapana yaklaşarak ne olduğunu anlamaya çalıştıkları gözlendi.