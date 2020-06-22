Bursa Orhangazi'de sel felaketindeki dehşet anları kamerada

Orhangazi’ye bağlı Yenisölöz Mahallesi’ni sel vurdu. Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur Orhangazi’de Yenisölöz Mahallesi’nde su taşkınlarına neden oldu. Mahallenin içinden geçen derenin taşması neticesinde büyük zararlar oluştu. Yağmur sonrasında vatandaşlar su taşkınlarını engellemek için el birliği ile mücadele ettiler. Mahalle Muhtarı Halil Bayram, mahallenin içinde büyük su taşkınları yaşandığını, bazı araç ve traktörlerin selde sürüklendiğini ve bir çok ev ve işyerini de su baskınları yaşandığını ifade etti.