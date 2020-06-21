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Ankara'da Kick boks sporcusu tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi!

ANKARA'da, trafikte tartıştığı kişilerin saldırısına uğradığı öne sürülen kick boks sporcusu Ümit Ö. (26), üzerine gelen 3 kişiyi tekme ve yumruklarla 30 saniye içinde yere düşürdü.

Olay, Keçiören ilçesindeki Ufuktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Dün gece saatlerinde dışarıdan evine dönen Ümit Ö., iddiaya göre, trafikteki sürücünün tacizine uğradı.

İsmi belirlenemeyen 3 kişi tarafından önü kesilerek, darbedilen Ümit Ö., olay yerinden uzaklaştı. Ancak 3 kişi, Ümit Ö.'ü takip ederek, evinin önünde saldırdı. Saldırıya karşılık veren Ümit Ö., 3 kişiye tekme ve yumruklarla karşılık verdi.

Ümit Ö., kendisine vuran saldırganları 30 saniyede yere düşürdü. Mahallelinin araya girmesiyle kavga sona erdi. 3 kişi de araçlarına binerek, bölgeden uzaklaştı.

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