Ankara'da Kick boks sporcusu tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi!

Olay, Keçiören ilçesindeki Ufuktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Dün gece saatlerinde dışarıdan evine dönen Ümit Ö., iddiaya göre, trafikteki sürücünün tacizine uğradı.

İsmi belirlenemeyen 3 kişi tarafından önü kesilerek, darbedilen Ümit Ö., olay yerinden uzaklaştı. Ancak 3 kişi, Ümit Ö.'ü takip ederek, evinin önünde saldırdı. Saldırıya karşılık veren Ümit Ö., 3 kişiye tekme ve yumruklarla karşılık verdi.

Ümit Ö., kendisine vuran saldırganları 30 saniyede yere düşürdü. Mahallelinin araya girmesiyle kavga sona erdi. 3 kişi de araçlarına binerek, bölgeden uzaklaştı.