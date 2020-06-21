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Ankara’da kaçak pavyona baskın yapıldı! 36 kişiye 113 bin TL ceza

ANKARA Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine kaçak pavyon olarak işletilen eğlence mekana yaptığı baskında 36 kişiye 113 bin 400 TL ceza kesti.

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gerektiği halde faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenen bir eğlence merkezine düzenlenen baskında, 36 kişiye toplam 113 bin lira para cezası uygulandı.

Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbarlar üzerine yaptığı takipte bir eğlence mekanının kaçak pavyon olarak işletildiğini tespit etti. Ekipler, söz konusu iş yerine yapılan baskının ardından mekanda bulunan 36 kişiye 1593 Sayılı Umumu Hıfzısıhha kanunun 282. Maddesi gereğince toplamda 113.400 TL idari yaptırım uyguladı.

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