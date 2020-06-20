İçişleri Bakanı Soylu’dan şehit işçilerin ailelerine taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk önce Şırnak Şeraffetin Elçi Havalimanı'na, oradan da Güçlükonak ilçesine bağlı Koçtepe, Düğünyurdu ve Akçakuşak köyüne gitti. İçişleri Bakanı Soylu'ya Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Güçlükonak İlçe Kaymakamı Serhat Doğan eşlik etti. Bakan Soylu, ilk önce Koçtepe köyde kurulan taziyede Nesim Beştaş, babası Resul Beştaş ve ailesine başsağlığı diledi. Daha sonra Düğünyurdu köyünde taziyesi kurulan Osman Tuncay'ın taziyesini ziyaret etti. Taziyede Osman Tuncay'ın eşi Emine Tuncay ile bir süre sohbet ederek, şehitlerin kanının yerde kalmayacağını ifade etti.

Bakan Soylu, taziye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak şehit babasıyla görüştürdü. Osman Tuncay'ın babası Mehmet Tuncay ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mehmet Bey başınız sağolsun. Allah taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle cemaliyle şehitlerimize rahmet eylesin. Sevgili habibine komşu eylesin inşallah. İnşallah cennettinde evlatlarınızla beraber haşru cem eylesin. Bunlara bedellerini ödettik, ödetiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun. Bütün aileye selamlar” dedi.