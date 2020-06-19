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POLİTİKA

İşte Süleyman Soylu'yu çıldırdan yazının detayları!

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve eşi Ali Ayvazoğlu ile ilgili ilginç bir yazı kaleme aldı. Yazıyı okuyan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu adeta çıldırdı.

Soylu, Saygı Öztürk'ü hedef alarak namussuzluk yaptı dedi. Saygı Öztürk ise #SAYGIsızÖZTÜRK hastagi ile kendisini hedef alan Bakan Soylu'ya adeta isyan etti ve hayatı boyunca namussuzluk yapmadığını ve kalemini satmadığını söyledi.

Soylu'nun twiti üzerine CHP'li Engiz Özkoç ilk açıklamayı yapan isim oldu. Bildik zehirli dilini kullanan Özkoç, Soylu'ya demediğini bırakmadı. Bakan Soylu ise Engin Özkoç'un namussuzluk yapan birini savundu ve CHP'li kadınlara seslenerek yazıyı okuyun çağrısı yaptı.

Hadi Özışık, Süleyman Özışık ve Abdurrahman Uzun, Perde Arkası programında bu konuyu tartıştı. Özışık kardeşler ve Uzun Saygı Öztürk'e adeta ateş püskürdü ve Trabzonspor taraftarları başta olmak üzere tüm karadenizlilerin Saygı Öztürk'e tepki göstermesi için çağrıda bulundu. İşte Perde Arkası'nda konuşulanlar.

İyi seyirler.. #süleymansoylu #saygıöztürk

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