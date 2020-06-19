İşte Süleyman Soylu'yu çıldırdan yazının detayları!

Soylu, Saygı Öztürk'ü hedef alarak namussuzluk yaptı dedi. Saygı Öztürk ise #SAYGIsızÖZTÜRK hastagi ile kendisini hedef alan Bakan Soylu'ya adeta isyan etti ve hayatı boyunca namussuzluk yapmadığını ve kalemini satmadığını söyledi.

Soylu'nun twiti üzerine CHP'li Engiz Özkoç ilk açıklamayı yapan isim oldu. Bildik zehirli dilini kullanan Özkoç, Soylu'ya demediğini bırakmadı. Bakan Soylu ise Engin Özkoç'un namussuzluk yapan birini savundu ve CHP'li kadınlara seslenerek yazıyı okuyun çağrısı yaptı.

Hadi Özışık, Süleyman Özışık ve Abdurrahman Uzun, Perde Arkası programında bu konuyu tartıştı. Özışık kardeşler ve Uzun Saygı Öztürk'e adeta ateş püskürdü ve Trabzonspor taraftarları başta olmak üzere tüm karadenizlilerin Saygı Öztürk'e tepki göstermesi için çağrıda bulundu. İşte Perde Arkası'nda konuşulanlar.

İyi seyirler.. #süleymansoylu #saygıöztürk

ABONE OL: https://bit.ly/2vwnLtx

DESTEK İÇİN KATIL: https://bit.ly/2AqHsEY