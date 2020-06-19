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AK PARTİ

HDP'li Garo Paylan'a Cüneyt Özdemir üç kolay soru sordu!

Cüneyt Özdemir Youtube kanalında HDP İstanbul Milltvekili Garo Paylan'ı ağırladı. Özdemir her gazetecinin sorması gereken soruyu sorunca sosyal medya adeta yıkıldı. Tabii eleştirilerin hedefindeki isim de Cüneyt Özdemir oldu.

Tartışmanın fitilini Habertürk başlattı. Didem Arslan Yılmaz, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un HDP ile ilgili açıklamaları sosyal medyada müthiş yankı buldu. Cüneyt Özdemir ise Habertürk'teki meslektaşlarının tam aksine HDP'lileri kendi ekranına davet etti. İlk gün kimse Özdemir'in kanalına katılmadı zira hepsi meşgul olduğunu bildirmişti. İkinci günde ise HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan Cüneyt Özdemir'e konuk oldu. Paylan önce güzel güzel HDP'nin nasıl dışlandığını, televizyon ekranlarında temsilcilerinin olmadığını anlattı. Sonra Cüneyt Özdemir'in beklenen sorusu geldi. Ama Garo Bey bu soruyla ilgili değildi. Cüneyt Özdemir üç kez aynı soruyu sordu... Garo Bey top çevirdi...

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