MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntülerini paylaştı

Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda, operasyonun başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Operasyon sırasında bulunan bir mağaranın komandolar tarafından imha edildiği görüntülere de yer verilen paylaşımda, "Kararlı, güçlü, korkusuz. Haftanin'de, Pençe-Kaplan Operasyonu'nu başarıyla sürdüren kahraman komandolarımız, 'ara-bul-yok et' parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.