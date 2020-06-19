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Ayının kaplanla dostluğunu görenler hayrete düştü

Vahşi yaşamda birbirlerinin düşmanı olan kaplanlar ve ayının dostluğu görenleri şaşkına çeviriyor. Çekmeköy’de bulunan hayvanat bahçesindeki Ayı Silva ve Kaplan Kimbo’nun yüzünden bal yalaması izleyenleri gülümsetti.

Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi’nde yavru ayı ve 2 yavru kaplan birlikte aynı kafeste büyütülmüştü. Vahşi hayatta birbirleri ile yakın görülmeyen hayvanların birlikte büyümelerinden dolayı aralarında oluşan dostluk görenleri hayrete düşürüyor.

O ANLAR CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
Kaplan Kimbo ve Çilek birlikte büyüdükleri ayı Silva ile birlikte aynı kafeste yaşayıp birlikte uyuyor. Birbirleri ile kafeste koşturup oyunlar oynayan hayvanları yan yana görenler cep telefonları ile o anları kaydediyor.

KAPLANIN YÜZÜNDEKİ BALI YEDİ
Cep telefonu ile kayıt edilen görüntülerde kaplanın yüzünde kalan balları yalayan ayı, pençeleri ile yüzüne zarar vermeden tutuyor. Hayvanların o sevimli anları ise izleyenleri gülümsetti.

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