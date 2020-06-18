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7 kişi birden saldırdı! Sebebini duyunca 'yok artık' diyeceksiniz

Karaman'da kamyonet sürücüsü Caner D. (25), adliye önündeki kavşakta, yeşil ışık yanınca hareket etmesi için korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin pala, bıçak, demir ve tahta sopalı saldırısına uğradı. Adliyede görevli polis ekiplerinin müdahale edip, gözaltına aldığı şüphelilere maske takmadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. Saldırı anı ise kameraya yansıdı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi Adliye kavşağında meydana geldi. Hurdacılık yapan Caner D., yönetimindeki kamyonetiyle kırmızı ışıkta durdu. Yeşil ışık yanınca Caner D., önündeki otomobilin sürücüsüne hareket etmesi için korna çaldı. Buna sinirlenen otomobildeki 7 kişi ellerinde pala, bıçak. demir ve tahta sopayla Caner D.'ye saldırdı.

Aracından inen Caner D. koşarak kaçmaya çalıştı. Adyide görevli polisler, saldırganlara müdahale edip, Caner D.'yi kurtardı. Tekrar araçlarına binmek isteyen 7 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada da 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Aldığı darbeler sonucu başından yaralanan Caner D., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı anı, an be an görüntülendi.

Haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilere ayrıca, maske takmadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları için de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararını ihlalden kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 22 bin 50 lira para cezası uygulandı.

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