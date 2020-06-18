Cüneyt Özdemir HDP'li vekil Garo Paylan'a PKK'yı sordu bakın ne cevap aldı

HDP'li Garo Paylan, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube üzerinden yaptığı programa konuk oldu. Özdemir, Paylan'a "Üçüncü kez soruyorum cevabı çok basit. PKK'yı HDP'nin kurucusu olarak milletvekili olarak terör örgütü olarak görüyor musunuz?" diye sordu.

Özdemir'in soruyu üç kez yöneltmesine rağmen Paylan şu cevabı verdi; "Onu bir sonuç olarak görüyorum. Yani bu ülkenin demokratik bir ülke olmaması, halkların tanımlanmaması, seçilmişlere darbe vurulması, belediyelere kayyum atanması... Aynı 12-80 darbesinde biliyorsunuz işkenceler sonucu Diyarbakır Cezaevin'de işken yiyenler gibi... Ondan sonra demokratik kanalların açılsaydı bu sorunlar çözülebilirdi çözülemediği için şiddet sarmanına girdiğimizi düşünüyorum." açıklamasını yaptı.